Довіра росіян до Путіна та уряду РФ різко знизилася – опитування

Соціологи зафіксували значне зниження довіри мешканців президенту Володимиру Путіну та членам його уряду.﻿ Про це свідчать результати опитування незалежного "Левада-центру", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними відкритого питання (респондентів просили самостійно назвати кількох політиків, яким вони найбільше довіряють) у вересні 2023 року рівень довіри становив:

Володимиру Путіну – 38% (у серпні – 44%),

прем'єр-міністру Михайлу Мішустіну – 14% (у серпні – 18%),

військовому міністру Сергію Шойгу – 6% (у серпні – 8%).

Рівень довіри міністру закордонних справ Сергію Лаврову не змінився – 14% (у серпні – 13%).

Опитування "Левада-центру" проведено 21-27 вересня 2023 року серед 1633 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

При цьому підтримка росіян війни проти України залишається стабільно високою з лютого минулого року. У серпні 2023 року підтримка війни збереглася на рівні 70%.