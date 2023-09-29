У Держдепі США готують план на випадок урядового "шатдауну"

Держдепартамент займається підготовкою плану на випадок "шатдауну" – тимчасового призупинення роботи федеральних органів влади США.﻿ Про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє Європейська правда.

"Ми вже кілька днів займаємося плануванням на випадок непередбачуваних обставин – на випадок "шатдауну". Ми продовжуємо працювати, щоб вирішити, які функції є важливими для національної безпеки, які не можуть бути призупинені навіть у випадку "шатдауну" , – зазначив він.

Водночас представник Держдепу сподівається, що Конгрес "виконає свою роботу і профінансує уряд".

"Шатдаун" - тимчасове повне або часткове припинення роботи та фінансування держустанов у ситуації, коли президент, Сенат і Палата представників не можуть домовитися про бюджет на черговий фінансовий рік.