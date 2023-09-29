Передана США зброя для України не надходить у чужі руки – Держдеп

Зброя, яку Україна отримує для протистояння російській агресії, використовується належним чином, і жодних випадків потрапляння її в чужі руки не виявлено. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє Укрінформ.

"Досі ми не бачимо жодного випадку перенаправлення цієї (наданої Україні – ред.) зброї" , - заявив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.

Він підкреслив, що Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні важливі механізми підзвітності щодо постачання в Україну американської зброї та військової допомоги.