Передана США зброя для України не надходить у чужі руки – Держдеп
Зброя, яку Україна отримує для протистояння російській агресії, використовується належним чином, і жодних випадків потрапляння її в чужі руки не виявлено. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє Укрінформ.
"Досі ми не бачимо жодного випадку перенаправлення цієї (наданої Україні – ред.) зброї", - заявив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.
Він підкреслив, що Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні важливі механізми підзвітності щодо постачання в Україну американської зброї та військової допомоги.
"Ми запровадили суворі механізми контролю, це також стосується гуманітарної та економічної допомоги, яку ми надаємо", - наголосив речник Держдепартаменту США.