МАГАТЕ підтримало резолюцію про повернення ЗАЕС під контроль України

Учасники 67 Генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії схвалили резолюцію про повернення Запорізької атомної електростанції під контроль України. Про це заявили в Міністерстві енергетики України, повідомляє Укрінформ.

"Під час 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ 69 країн підтримали резолюцію щодо ядерної безпеки в Україні. Резолюцію запропоновано Канадою, Фінляндією та Коста-Рікою.

Серед іншого, вона закликає російську федерацію до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із ЗАЕС та повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯРУ)" , - йдеться у повідомленні.

У документі МАГАТЕ висловлює стурбованість тим, що Російська Федерація не прислухалася до попередніх закликів Ради керуючих негайно припинити всі дії проти та на ядерних об’єктах в Україні та вивести свій військовий та інший персонал із Запорізької атомної електростанції.

Підкреслюється також важливість ядерної та фізичної безпеки під час мирного використання ядерних установок і матеріалів за будь-яких обставин, зокрема під час збройного конфлікту.