РФ влазить у трильйонні боргів для покриття дефіциту бюджету

Держборг Росії за першу половину 2023 року збільшився на 2,2 трлн рублів - при тому що на весь рік було заплановано 2,5 трлн рублів. ﻿ Про це свідчать дані Рахункової палати РФ, повідомляє Економічна правда.

Так, за січень - червень 2023 року збільшився на 10%, що становить 2,24 трлн рублів. За рік порівняно з 1 липня 2022-го держборг збільшився на 27,5%.

Водночас у бюджеті на весь 2023 рік було заплановано збільшення боргів на 2,5 трлн рублів.

Станом на 1 липня сума запозичень становила трохи більше ніж 25 трлн рублів - це приблизно 16,7% прогнозованого обсягу ВВП.

Витрати на обслуговування державного боргу теж зросли: станом на 1 липня вони становили 718,1 млрд рублів. Це збільшення на 4%, якщо порівняти із серединою 2022 року, і одразу на 42% - якщо порівняти із серединою 2021-го.

Бюджет Росії в першій половині 2023 року виконано з дефіцитом у розмірі 2,35 трлн рублів.

Доходи, якщо порівняти з першим півріччям 2022-го, скоротилися на 1,64 трлн рублів (11,7%), зокрема нафтогазові - на 2,99 трлн рублів, або майже вдвічі.

Витрати збільшилися на 2,2 трлн рублів (17,5%).

Доходи виконано на 47,4% від запланованих (у першій половині 2022-го було 56%), витрати - на 49,3% (у 2022-му за той самий період було 48,2%), ідеться в доповіді Рахункової палати.