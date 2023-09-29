У США конгресмени-республіканці хочуть замінити спікера Палати представників – WP

Група ультраправих республіканців Палати представників готує спробу усунути Кевіна Маккарті з посади спікера наступного тижня. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела, повідомляє Європейська правда.

За даними видання, група республіканців пропонує обрати новим спікером Палати представників Тома Еммера з Міннесоти, оскільки вважають, що той краще розуміє їхні проблеми і зможе краще досягти консервативного порядку денного.

Водночас сам Еммер каже, що не зацікавлений у посаді спікера.

"Я повністю підтримую спікера Маккарті. Він це знає, і я це знаю. Я не зацікавлений у палацових інтригах. Кінець дискусії" , – сказав він.

Деякі члени партії підкреслили, що усунення Маккарті є "неминучим" і "невідворотним", і вони розраховують правильний час, щоб спробувати зробити це.

Видання зазначає, що спроба змістити Маккарті з посади спікера призведе до подальшого "хаосу" в Палаті представників на тлі ймовірного "шатдауну" – тимчасового призупинення роботи федеральних органів влади США.