В Азербайджані прокоментували масовий виїзд вірмен з Карабаху

У Баку заявили, що вірмени, які масово залишають Карабах, роблять це за власним вибором, і ті, хто поїхав, можуть повернутися, повідомляє Європейська правда.

Про це у коментарі британським ЗМІ сказав представник президента Азербайджану з особливих доручень Ельчин Амірбеков.

Амірбеков заявив, що масовий виїзд вірмен з Карабаху – їхній власний вибір.

"Це не має нічого спільного з примусовим переселенням чи якимось бажанням Азербайджану, щоб вони поїхали. У них справді є вибір. Важливо наголосити, що ми закликали їх залишитися і бути частиною багатонаціонального Азербайджану. Вірмени, які поїхали з Азербайджану, можуть повернутися" , – сказав представник президента.

Він додав, що Азербайджан організував регулярне підвезення до Карабаху продуктів, ліків, гуманітарної допомоги.

Амірбеков також розкритикував прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна, який називає масовий виїзд вірмен з Карабаху проявом етнічних чисток з боку Баку, та заявив, що це ставить під питання можливу мирну угоду між Азербайджаном та Вірменією.