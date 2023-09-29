Правоохоронці заявили про докази причетності РФ до вибухів в Україні та ЄС

Правоохоронці встановили причетність російських спецслужб до вибухів у 2014 році військових складів у Чехії, де зберігалась зброя для України, а також військових складів у Сватовому Луганської області в 2015 році, повідомляє Укрінформ.

Про це йшлося на пресконференції за участю радниці директора Державного бюро розслідувань Тетяни Сапьян, речника Служби безпеки Артема Дехтяренка і очільниці пресслужби Офісу генпрокурора Сюзанни Савчук, передає Укрінформ.

Як зазначила Сапьян, у цій справі українські правоохоронці повідомили про підозри учасникам організованої групи: колишньому начальнику головного управління генерального штабу збройних сил РФ Ігорю Сєргуну (очолював відомство до 2016 року), колишньому охоронцю Путіна Олексію Дюміну, який з 2013 по 2015 роки обіймав посаду начальника Сил спеціальних операцій російського ГРУ; командувачу Сил спецоперацій ЗС РФ генерал-майору Валерію Флюстикову; командиру «161 Центру підготовки спеціалістів особливого призначення» Головного управління Генерального штабу ЗС РФ генерал-майору Андрію Авер`янову.

Радниця директора ДБР зазначила, що генерал Авер’янов зараз входить до близького кола Путіна і часто присутній на офіційних зустрічах найвищого рівня.

Підозри також отримали понад 25 безпосередніх організаторів та виконавців диверсії, які належать до російських спецслужб. Серед них є й підозрювані у причетності до отруєння Скрипалів Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін.

Підозру повідомили також спільникам російських диверсантів – зрадникам з України.

"Один з них безпосередньо керував БпЛА, який скинув вибухівку на Сватове. Це громадянин України з позивним "Старт", який у 2014 році приєднався до терористичної організації "Луганська народна республіка", а згодом почав працювати на російські спецслужби" , - поінформувала Сапьян.

За її словами, після завершення всіх експертиз планується повідомити про підозру ще понад 50 діючим військовослужбовцям ГРУ ГШ РФ, які вчиняли диверсії на території України та ЄС.

"Ми обов’язково надамо правоохоронним органам країн ЄС та партнерам інформацію про всіх встановлених військовослужбовців ГРУ РФ задля перевірки, чи не перебувають вони на території цих країн з метою планування чергових диверсій" , - додала Сапьян.

Вона також поінформувала, що під час спільного з представниками чеських правоохоронців розслідування працівники ДБР встановили, що саме російські диверсанти підірвали військові склади у Чехії у 2014 році. Важливу роль у цій диверсійній операції відіграли Мішкін і Чепіга.

За схожою схемою вчинено диверсію 29 жовтня 2015 року й на військовому складі у Сватовому, коли внаслідок підриву сталася пожежа, що спричинила детонацію боєприпасів, які вразили військову техніку. Було знищено значну кількість військової техніки (76 одиниць), ракет і боєприпасів (понад 3 тис.тонн). Державі завдано збитків на понад 71 млн грн. Загинули три військовослужбовці ЗСУ та цивільна особа.

"Зараз відпрацьовується версія щодо причетності цієї групи ГРУ до вибухів на інших військових складах в Україні та за кордоном. Сьогодні вже можна стверджувати з високою долею ймовірності, що до більшості вибухів на українських та іноземних складах стояли саме ці підрозділи ГРУ та виконавці" , - зазначила радниця директора ДБР.

Правоохоронці встановлюють можливу причетність цієї групи представників російських спецслужб до вибухів на інших українських і закордонних складах.