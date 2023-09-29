У Польщі опозиція готує протести за два тижні до виборів

Лідер найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа" Дональд Туск збирає черговий антиурядовий "Марш мільйонів сердець" всього за два тижні до парламентських виборів, які відбудуться 15 жовтня, повідомляє Європейська правда.

Очікують, що акція 1 жовтня збере на варшавських вулицях тисячі опонентів нинішньої провладної партії "Право і справедливість" (ПіС).

"Кожного разу, коли люди стоять разом і не бояться сказати цій владі, що вони про неї думають... ми відчуваємо, що день змін, який необхідний, щоб врятувати Польщу від цієї темної ночі, настане дуже, дуже скоро" , – сказав Туск.

Він закликав усіх взяти участь у виборах, незалежно від їхніх поглядів, підкресливши, що майбутні парламентські вибори визначать, якою стане Польща.

Згідно з останнім опитуванням Інституту соціальних змін для проурядового видання wPolityce.pl, ПіС підтримують 39% респондентів. Очолюваний Туском блок "Громадянська коаліція" посідає друге місце з підтримкою 30%.