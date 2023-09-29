Bloomberg: Удари ЗСУ по Криму – частина ширшої стратегії

Україна активізувала ракетні удари та удари безпілотників по окупованому Росією Криму, знищуючи зброю, бази та лінії постачання. Це частина ширшої стратегії Києва у наступі на півдні. Про це йдеться в статті Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Знищивши передові системи ППО, що захищали півострів, Україна застосувала крилаті ракети та безпілотники для знищення кораблів та штабу Чорноморського флоту Росії, а також відбила бурові платформи, що використовуються для радіолокаційної діяльності. Внаслідок цього російський флот був ще більш обмежений, що скоротило можливості Кремля, повідомив анонімний європейський чиновник.

За словами чиновника, ці операції є частиною ширшої стратегії, спрямованої на російські лінії постачання, логістику та здатність проводити наступальні операції.

Удари, що почастішали, підкреслюють прогрес України в поступовому ослабленні військових можливостей Росії і служать нагадуванням про ширшу стратегічну мету - Кримський півострів, який Москва окупувала в 2014 році. Але вони навряд чи дозволять Україні зробити вирішальний прорив у наземній війні цього року, сказав чиновник.

Як зазначає Bloomberg, сміливі кроки в Криму можуть дати імпульс президенту України Володимиру Зеленському, оскільки він намагається зберегти життєво важливу підтримку, що надходить від західних союзників, особливо на тлі закликів деяких республіканців у Конгресі США, що зростають, обмежити допомогу і вимог кандидатів у президенти від Республіканської партії повністю припинити її.

Під час поїздки до Вашингтона минулого тижня Зеленський попередив, що Україні загрожує поразка без постійної допомоги, і пообіцяв продовжувати бойові дії всю осінь та зиму, пише Bloomberg.