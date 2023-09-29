Шольц не передає Taurus Україні через побоювання конфронтації з РФ – WSJ

Видання The Wall Street Journal заявляє, нібито Німеччина відкладає відправлення високоточних ракет великої дальності Taurus в Україну через побоювання канцлера Олафа Шольца та інших посадовців, що для цього знадобляться німецькі технічні спеціалісти для роботи в Україні. Деякі німецькі чиновники мають побоювання, що це може наблизити Берлін до прямої конфронтації з Росією, пише видання з посиланням на співрозмовників серед посадовців ФРН, повідомляє Ліга.net.

"Німецькі офіційні особи заявили, що трипартійний коаліційний уряд Німеччини в принципі схвалив постачання Taurus, але канцлер Олаф Шольц загальмував цей крок через побоювання, що німецький персонал повинен буде приїхати в Україну, щоб допомогти обслуговувати та керувати комплексною зброєю" , – стверджує видання.

За словами джерел, Шольц вважає, що переміщення німецького військового персоналу в зону бойових дій потребуватиме голосування парламенту.

Також Шольц стурбований тим, що такий крок нібито може "глибше втягнути Німеччину в конфлікт", ймовірно, спричинивши "пряму конфронтацію з Росією", зазначили співрозмовники видання.

"Канцлер повинен припинити блокування доставлення Taurus. Вагання та технічні виправдання лише сприяють зміцненню віри [російського диктатора. – Ред.] Володимира Путіна в те, що він все ще може перемогти, і це лише продовжує війну" , — заявив Антон Хофрайтер, високопоставлений законодавець від Партії зелених, яка входить у правлячу коаліцію.

Речник канцлера повідомив, що плану стосовно найближчого постачання ракет Taurus немає, зауважує WSJ.

"Подібні дебати передували рішенню Німеччини відправити в Україну танки німецького виробництва. Шольц погодився зробити це лише після того, як переконав президента Джо Байдена надіслати американські танки. Відповідно до того, що Шольц назвав принципом "стратегічного кроку", Німеччина з того часу наполягала на постачанні нових типів зброї лише в тому випадку, якщо США також це роблять" , – повідомляє видання.

Деякі німецькі посадовці кажуть, що передання ракет Taurus ще може бути схвалено, коли США надішлють аналогічну зброю Україні. 22 вересня телеканал NBC повідомив, що президент США нібито пообіцяв надати Україні артилерійські ракети великої дальності ATACMS, але чіткої дати не оголошувалось.

Окрім застереження щодо спрямування техніків для допомоги в керуванні Taurus, у канцелярії Шольца нібито також є занепокоєння, чи не буде ударів цими ракетами по території Росії, зазначає WSJ.

"Спочатку чиновники канцелярії були стурбовані використанням ракет для ударів по території Росії. Вони також були стурбовані тим, що [ракети] можуть поцілити по Керченському мосту, що призведе до подальшої ескалації конфлікту" , – стверджує ЗМІ.

За словами видання, намагаючись заспокоїти Берлін, високопоставлені британські чиновники заявили, що вони "детально поінформували" німецьких колег, як вони співпрацюють з Україною щодо власних ракет Storm Shadow, включно з розкриттям "дуже конфіденційних оперативних процедур".

"Україна ніколи не завдавала ударів [Storm Shadow. – Ред.] по цілях, які б не схвалили британці, заявили ці посадовці своїм німецьким колегам, запевнивши їх, що вони можуть покластися на Київ у дотриманні будь-якої угоди щодо обрання цілей" , – пише WSJ.

За словами німецьких посадовців, якщо передання Taurus буде схвалено, радіус дії ракети буде скорочено, аби "мінімізувати ризик використання її для удару по Росії".

Видання зауважує, що не зрозуміло, чи "дозволить" Німеччина Україні завдати ударів по цілях у тимчасово окупованому Криму.