Український безпілотник "осліпив" російську РЛС у Курській області – СБУ
Напередодні безпілотник Служби безпеки України вивів з ладу російську радіолокаційну станцію "Каста" в Курській області РФ. Про це розповів співрозмовник в СБУ, повідомляє Українська правда.
За даними джерела, 28 вересня дрон СБУ виявив та ліквідував російську радіолокаційну станцію "Каста" біля населеного пункту Гирьї Беловського району Курської області.
"За даними російської пропаганди, така РЛС може виявляти навіть літальні апарати з технологією "Стелс". Але дрон СБУ чомусь проґавила. Особливістю цієї РЛС була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах. Ключове слово - була!", – розповів співрозмовник.