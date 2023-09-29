Український сервіс таксі вийшов на ринок Чехії

Український сервіс онлайн-замовлення таксі OnTaxi з жовтня працюватиме у столиці Чехії Празі, повідомляє Економічна правда.

"Це перша європейська столиця, де ми починаємо роботу за моделлю франшизи, але попереду – ще багато чудових несподіванок" , - зазначили в компанії.

У релізі компанії додали, що сервіс надає можливість викликати таксі за допомогою мобільного застосунку а також через сайти для Праги та українських міст.

Як зазначив керівник міжнародного бізнесу OnTaxi Денис Покаліцин, надавати послуги замовлення таксі у столиці Чехії OnTaxi буде разом із партнерами.