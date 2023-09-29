Британія запровадила санкції проти РФ за "вибори" на окупованих територіях

Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив про нові санкції у зв’язку з організованими Росією псевдовиборами на окупованих територіях України. Про це йдеться у повідомленні британського зовнішньополітичного відомства, повідомляє Європейська правда.

Одинадцять нових осіб внесуть до списку санкцій Великої Британії у відповідь на спроби Росії використати фейкові "вибори" для легітимізації свого незаконного контролю над Херсонською, Запорізькою, Донецькою, Луганською областями та Кримом, які є частиною суверенної території України.

Як пояснили в МЗС Британії, до списку потрапили організації та російські високопосадовці, які безпосередньо діяли з метою підриву України та загрози її територіальній цілісності.

Серед них: Центральна виборча комісія (ЦВК) Росії, державний орган, який організував фейкові вибори цього місяця та минулорічні референдуми на незаконно тимчасово контрольованих частинах України; Наталія Бударіна, секретар ЦВК, одна з найвищих посадових осіб у Центральній виборчій комісії; Андрій Алєксєєнко, голова так званої Херсонської обласної адміністрації; Марина Захарова, голова так званої виборчої комісії в Херсоні.

"Фіктивні вибори в Росії – це прозора, марна спроба легітимізувати її незаконний контроль над суверенною українською територією. Не можна проводити "вибори" в чужій країні.

Велика Британія ніколи не визнає претензій Росії на українську територію. Крим, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ і Херсон – це Україна" , – заявив Клеверлі.

Цей останній пакет санкцій з'явився напередодні нового пам'ятного дня в Росії, оголошеного Путіним для відзначення річниці його так званих анексій, незважаючи на те, що Росія не має жодних законних підстав для будь-яких претензій на українську територію, наголосили в МЗС Британії.

Там також нагадали, що жителі Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей переважною більшістю проголосували за незалежність України в 1991 році, і їхній подальший опір російській агресії свідчить про їхню рішучість залишатися частиною незалежної і суверенної України.