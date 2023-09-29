Чиновники окупаційних адміністрацій потрапили під санкції Британії

Уряд Великобританії санкції проти чиновників російських окупаційних адміністрацій у Запорізькій, Херсонській, Донецькій областях та у Криму, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначає The Guardian, їхні активи будуть заморожені, а в'їзд заборонено..

Великобританія також додала до списку санкцій міністра з надзвичайних ситуацій Росії Олександра Куренкова та секретаря Центрвиборчкому Росії Наталію Бударину.

Росія окупувала український Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей у 2014 році. 2022 року російська армія захопила частину Запорізької та Херсонської областей. На цих територіях Москва вже провела так звані "вибори" з передбачуваним результатом.