В Бердянську пролунав потужний вибух, повідомляють про проблеми зі світлом

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області стався потужний вибух у п'ятницю, 29 вересня. У місті наразі спостерігаються проблеми зі світлом, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Бердянці повідомляють про звук гучного вибуху. Було чути у мікрорайоні Колонія та у Нагірній частині міста" , - йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Бердянськ Сьогодні".

Після вибуху нестабільно працює електропостачання.

"Скаче напруга. Краще вимкнути електроприлади з мережі" ,- додють в Telegram-каналі.

Бердянськ Запорізької області, розташований на березі Азовського моря, раніше був найпопулярнішим туристичним курортом. Місто було окуповане російськими військами у лютому 2022 року. Після цього окупанти вирішили зробити з міста військову базу для своїх потреб. У місті постійно відбуваються вибухи, мішенню яких стають місця розташування окупантів – техніки та живої сили.