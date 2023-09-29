Україна готує концепцію звільнення всіх територій – Данілов

Зараз українське військово-політичне керівництво розробляє документ про концепцію звільнення всіх окупованих російськими загарбниками територій країни, як це відбуватиметься і що для цього потрібно, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За словами Данілова, цей документ, найімовірніше, спочатку розглядатиметься на Ставці верховного головнокомандувача, президента Володимира Зеленського.

"Можу відкривати невеличку таємницю. На одному із засідань Ставки верховного головнокомандувача, яке нещодавно відбувалося, президент попросив мати розуміння - як ми будемо звільняти всю нашу територію, всю нашу країну, і як це буде виглядати, та що для цього потрібно" , - зазначив він.

Так, розповів секретар РНБО, зараз йде "велика робота" щодо такого концепту.