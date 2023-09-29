Польща та Угорщина проігнорували зустріч щодо українського збіжжя – ЄС

У Єврокомісії розповіли подробиці про зустріч координаційної платформи з питань експорту і транзиту української агропродукції. Про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл, повідомляє Європейська правда.

Він зазначив, що під час зустрічі обговорювався план Києва щодо ліцензування і перевірок чотирьох видів агропродукції.

"Вчорашня зустріч була зосереджена на обговоренні українського плану дій і заходів з контролю визначеної продукції і запобіганню руйнуванню ринку у п`яти країнах-членах ЄС" , – сказав він.

Під час зустрічі було домовлено доопрацювати план і були представлені пропозиції щодо цього.

У Єврокомісії сподіваються, що план буде реалізовано якомога швидше.

Крім того, наступного тижня віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс здійснить візит до Словаччини, під час якого, зокрема, відвідає прикордонний регіон, щоб оцінити роботу так званого "коридору солідарності".

Гілл також розповів, що представники Польщі та Угорщини не взяли участь у засіданні координаційної платформи.