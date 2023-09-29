Під Львовом лікарка МСЕК намагалася з'їсти хабар від військового – ГБР

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили злочинну групу з-поміж посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Вони вимагали хабар у військовослужбовця за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б змогу завершити службу.﻿ Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За даними слідства, голова Самбірської МСЕК, керівники лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні обіцяли оформити відповідні документи за 3,2 тисячі доларів США.

Гроші зловмисники отримували трьома траншами. Під час передачі останньої суми правоохоронці затримали у місті Турка "на гарячому" заступницю голови лікарсько-консультативної комісії.

Під час затримання посадовиця намагалася позбутися грошей - з’їсти стодоларову купюру. Однак правоохоронці цьому завадили, а кошти вилучили. Затримані також інші учасники злочинної групи.

Під час обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів вилучені документи та гроші - майже 30 тисяч доларів США, понад 10,6 тисяч євро, 37 тисяч гривень та 520 злотих.

Наразі триває розслідування, встановлюються інші можливі факти зловживань.

Трьом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.Також готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та усунення їх від виконання обов’язків.