Французькі збройові компанії уклали близько 20 контрактів в Україні

Під час візиту до Києва міністра оборони Франції Себастьєн Лекорню спільно з делегацією представників компаній, що спеціалізуються на виробництві військової техніки, підписали близько 20 контрактів з українськими промисловцями.﻿ Про це йдеться в повідомленні Міноборони Франції, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

На порядку денному під час візиту до столиці України французького міністра 28 вересня було закріплення допомоги Парижа "в часі" з урахуванням ймовірності того, що повномасштабна військова агресія РФ може затягтися. Сам він наполягав на необхідності "терпіння", що має продемонструвати Франція у своїй підтримці України.

"Ми збираємося перейти від логіки продажів, що ґрунтуються на наших запасах, до логіки промислового партнерства" , - сказав він.

Глава Міноборони Франції зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

Лекорню супроводжували у поїздці французькі оборонні промисловці та парламентарі.

Представники близько двадцяти компаній, які займаються виробництвом військової техніки (бронетехніки, артилерії, безпілотників, кібербезпеки та розмінування) підписали близько двадцяти контрактів, листів про наміри або меморандуми про взаєморозуміння з українськими промисловцями.

У Міноборони Франції зазначили, що це "свідчить про мобілізацію французьких промислових ноу-хау на підтримку Києва".

Ця поїздка стала частиною першого Форуму оборонної промисловості, організованого Україною цієї п'ятниці.