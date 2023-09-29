У РФ рекордне падіння видобутку газу – дані "Газпрому"

За підсумками першого півріччя 2023 року видобуток газу "Газпромом" здійснив рекордний у своїй історії обвал до 179,45 млрд кубометрів.﻿ Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані компанії, повідомляє Економічна правда.

"Жодного разу за три десятиліття своєї історії найбільша газова компанія світу не скорочувала виробництво настільки стрімко" , - йдеться в повідомленні.

Після втрати європейського ринку, куди до війни йшло до третини видобутої компанією сировини, за підсумками першого півріччя 2023 року, видобуток "Газпрому" склав 179,45 млрд кубометрів.

Водночас продажі газу на внутрішній ринок і за кордон виявилися ще нижчими - 166 млрд кубометрів за 6 місяців, що на 27% менше, ніж роком раніше.

"Зниження видобутку газу пов'язане з ухваленням у низці країн політично мотивованих рішень, спрямованих на відмову від імпорту російського газу" , - пояснює "Газпром" у звіті.

Порівняно з тим самим періодом 2022 року обсяги впали на 25%, а якщо порівнювати з довоєнним періодом - практично на третину: у січні-червні 2021 року "Газпром" видобув 260,8 млрд кубів.

Аналізуючи історичні дані, видання зазначає, що 2009 року, на тлі глобальної фінансової кризи, "Газпром" урізав видобуток на 16%. А після розвалу СРСР - лише на 12% (у період з 1992 по 1998 рік).

"Володіючи найбільшими на планеті запасами газу, які оцінюються в 67 трлн кубометрів, Росія опинилася без можливості його продавати після того, як Кремль спочатку зажадав від європейських клієнтів оплачувати поставки "в рублях", а потім послідовно відключив від труби всі країни, які відмовилися прийняти ультиматум" , - пише The Moscow Times.