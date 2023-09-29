Вибухи в мечетях Пакистану: понад 50 загиблих

У результаті вибуху на релігійному зібранні в південно-західній провінції Пакистану Белуджистан 29 вересня загинули щонайменше 52 людини і ще десятки зазнали поранень, повідомляє Радіо Свобода.

Ціллю вибуху в районі Мастунг, приблизно за 60 кілометрів від столиці провінції Кветти, стала процесія, присвячена святкуванню дня народження пророка Магомета, повідомив Ян Мухаммад Ачакзай, міністр інформації в тимчасовому уряді Белуджистану.

Рашид Мохаммад Шахі, голова департаменту охорони здоров’я Мастунга, повідомив журналістам, що в результаті інциденту постраждали 55 людей.

Близько 500 людей зібралися в Мастунгу на святкування, відоме як Маулід ан-Набі, під час якого мусульмани зазвичай проводять зібрання і роздають їжу бідним.

Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух, влада оголосила надзвичайний стан у лікарнях Кветти.

Белуджистан, найбільша провінція Пакистану, яка межує з Афганістаном та Іраном, регулярно стає мішенню для нападів ісламістських бойовиків, сектантських угруповань і націоналістичних сепаратистів.

Найвідоміше бойове угруповання в регіоні, заборонена Армія визволення Белуджистану, регулярно бере на себе відповідальність за напади на пакистанські сили безпеки.

Під час іншого інциденту щонайменше двоє людей загинули і ще п’ятеро були поранені в результаті вибуху в мечеті в північно-західному місті Пешавар, столиці провінції Хайбер-Пахтукнхва, що межує з Афганістаном.

Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за вибух, який стався під час п’ятничної молитви і, як повідомляється, зруйнував мечеть.

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