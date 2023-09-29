З 1 жовтня росіяни починають мобілізацію на окупованих територіях - Андрющенко

В окупованому Маріуполі Донецької області з 1 жовтня стартує офіційний російський "призов" для всіх чоловіків із російським паспортом, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

Він зазначив, що, на жаль, призовники теж опиняються на передовій.

Андрющенко порадив маріупольцям заради збереження життя виїхати з окупації. Він зазначив, що виїхати можна як в Україну, так і в країни-партнери, з яких не депортують в Україну для мобілізації в українську армію.

Також він зазначив, що військкомат окупантів не має поки нормальної інтернет-бази даних призовників Маріуполя.