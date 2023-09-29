Путін підписав указ про призов до російської армії 130 тисяч людей
Президент РФ Володимир Путін підписав указ про початок осіннього призову в російську армію з 1 жовтня, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости".
Згідно з документом осінній призов триватиме протягом жовтня-грудня. Призвати повинні 130 тисяч людей.
В Росії традиційно двічі на рік проводять призови в армію: весною і восени.
Передісторія:
- В 2022 році під час осіннього призову на військову службу забрали 120 тисяч осіб.