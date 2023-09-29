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Путін підписав указ про призов до російської армії 130 тисяч людей

Путін підписав указ про призов до російської армії 130 тисяч людей
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про початок осіннього призову в російську армію з 1 жовтня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

Згідно з документом осінній призов триватиме протягом жовтня-грудня. Призвати повинні 130 тисяч людей.

В Росії традиційно двічі на рік проводять призови в армію: весною і восени.

Передісторія:

  • В 2022 році під час осіннього призову на військову службу забрали 120 тисяч осіб.

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