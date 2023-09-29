Моnobank уперше вийшов на друге місце за кількістю платіжних карток

Віртуальний Моnобанк у липні вперше вийшов на друге місце після Приватбанку за кількістю платіжних карток, термін дії яких не завершився, обійшовши при цьому державний Ощадбанк, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив співвласник Моnобанку Олег Гороховський, крім того, ця інформація підтверджується даними Нацбанку.

"За підсумками липня, вперше з моменту старту проекту, Моnобанк обігнав у статистиці емітентів, яку робить НБУ, за кількістю активних карток Ощад і став другим картковим банком у країні" , - зазначив Олег Гороховський.

При цьому, згідно з даними Нацбанку лідером ринку зі значним відривом залишається ПриватБанк, у якого на кінець липня було 49,273 млн таких карт (48,050 на початок року). Це 44,6% від їхньої загальної кількості в країні.

Кількість таких карт у Моnобанку за підсумками липня досягла 16,254 млн (на початок року - 14,490 млн).

В Ощадбанку кількість платіжних карток становила 16,250 млн (на початок року - 16,955 млн).

На четвертому місці в рейтингу Райффайзен Банк - 5,770 млн (6,992 млн на початок року).

На п'яте місце вийшов А-Банк з показником 4,868 млн карт (3,721 млн на початок року).

На шостому місці ПУМБ - 4,811 млн карт (4,595 млн карт на початок року).

Націоналізований наприкінці липня Сенс Банк зберіг сьоме місце, проте за сім місяців цього року кількість його карток істотно скоротилася - до 2,718 млн (3,339 млн на початок року).

У топ-10 також потрапили Укрсиббанк - 2,171 млн (2,172 млн на початок року), Укргазбанк - 1,844 млн (1,758 млн на початок року), ОТП Банк - 1,317 млн (1,448 млн на початок року) і ТАСкомбанк - 1,253 млн (2,014 млн на початок року).

Статистика за кількістю карток, з якими було здійснено хоча б одну операцію у звітному місяці, дає таку десятку банків: