Посол ЄС прокоментувала можливість вступу України до 2030 року

Нова голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає 2030 рік реалістичним терміном вступу України до Євросоюзу за умови збереження поточного темпу реформ, повідомляє Європейська правда.

Про це вона сказала в інтерв'ю ЄП.

Матернова зазначила, що пояснює всім у Брюсселі, що в Україні час тече зовсім інакше.

"Те, що в інших місцях забирає місяці, тут може відбутися за кілька тижнів чи днів", – зазначила вона.

"Тому я думаю, що 2030 рік – реалістичний термін. Але він можливий якщо дуже, дуже багато працювати. Вам треба підтримувати темп реформ – а це не завжди лінійний процес. Утім, я можу собі уявити, що це буде реальністю", – пояснила посол.

Водночас, за її словами, для цього потрібні не лише ті реформи, які має здійснити Україна.

"Терміни визначатимуть також інституційні та політичні зміни, які мають відбутися з боку Європейського Союзу. ЄС має бути готовим до розширення за межі нинішніх 27 країн-членів. Без змін у системі голосування, у системі прийняття рішень, число членів ЄС не може розширюватися до нескінченності", – сказала Матернова.

Вона також зазначила, що у випадку України важливу роль відіграє геополітика.

"Немає сумнівів у тому, що ми б зараз взагалі не обговорювали питання про те, коли і як Україна вступить до ЄС, якби не жахливі події 24 лютого і все подальше. Тож геополітика, звичайно, відіграє певну роль. Геополітика визначає вектор", – сказала посол.

Як повідомлялося, попри плани Франції та Німеччини щодо багатошвидкісного ЄС Україна чітко дала зрозуміти, що не погодиться на членство "другого сорту". Київ прагне стати "повноправним кандидатом на повноправне членство" в Європейському Союзі, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що в ЄС є загальний консенсус щодо відкриття переговорів про вступ між Україною і Євросоюзом, але ухваленню остаточного рішення передуватиме робота зі столицями.

В уряді раніше заявляли, що будуть готові до членства в ЄС за два роки.