Close button

Зеленський анонсував "важливі новини" для захисників та всієї країни

Зеленський анонсував "важливі новини" для захисників та всієї країни
Фото: скріншот відео

Президент Володимир Зеленський анонсував 30 вересня "важливі новини" для українських захисників та всієї країни, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відеозвернення Зеленського.

"Цей тиждень значно посилив нашу державу й наших людей. Ще й завтра (30 вересня - ред.) будуть важливі для України новини – для наших воїнів, для всієї нашої держави.
Працюємо над тим, щоб і наступні тижні додали Україні міцності – внутрішньої міцності – та потрібної співпраці зі світом. Щоб світ нас чув, розумів і підтримував. Я дякую всім, хто допомагає".

Новини

Популярні теми форуму

analytics