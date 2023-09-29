Зеленський анонсував "важливі новини" для захисників та всієї країни
Президент Володимир Зеленський анонсував 30 вересня "важливі новини" для українських захисників та всієї країни, повідомляє Українська правда.
Про це говорить відеозвернення Зеленського.
"Цей тиждень значно посилив нашу державу й наших людей. Ще й завтра (30 вересня - ред.) будуть важливі для України новини – для наших воїнів, для всієї нашої держави.
Працюємо над тим, щоб і наступні тижні додали Україні міцності – внутрішньої міцності – та потрібної співпраці зі світом. Щоб світ нас чув, розумів і підтримував. Я дякую всім, хто допомагає".