Україна не вважає завершеним розслідування щодо падіння ракети у Пшеводуві - джерело

Україна не вважає, що польське розслідування щодо падіння ракети у місті Пшеводув під час масованого ракетного обстрілу з боку Росії в листопаді 2022 року, в результаті якого загинули дві людини, є завершеним, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило джерело в українській владі.

За словами співрозмовника, говорити про завершення розслідування щодо трагедії у Пшеводуві можна в тому випадку, коли свої результати розслідування подасть і українська слідча комісія.

"Цього ще не відбулось. Українська комісія ще не надала своїх результатів, тому ми не можемо говорити, що висновки, озвучені польською стороною, є остаточними. Хай там як, нашої провини там немає", – сказав український високопосадовець.

У четвер в уряді Польщі офіційно заявили, що у прикордонному селі Пшеводув у листопаді 2022 року, згідно з висновками польських експертів, впала українська ракета радянського або російського виробництва.

Перед цим ЗМІ у Польщі опублікували висновок польських експертів, згідно з якими ракета, яка впала у Пшеводуві, внаслідок чого загинули двоє осіб, була випущена силами української ППО.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада минулого року назвав вибух нещасним випадком. Також він заявляв, що розуміє президента України Володимира Зеленського, який висловив переконання, що ракета була саме російською.