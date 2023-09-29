МЗС Німеччини: У Карабаху незабаром може майже не залишитись людей

В МЗС Німеччини побоюються, що Нагірний Карабах внаслідок військової операції Азербайджану можуть залишити майже всі жителі, повідомляє Європейська правда.

Про це в інтерв'ю медіакомпанії Table.Media заявив координатор зі співробітництва з Південним Кавказом у міністерстві закордонних справ Німеччини Робін Вагенер.

За його словами, багато жителів Нагірного Карабаху більше не бачать для себе безпечного майбутнього на своїй батьківщині, і вже кілька днів колони автомобілів з десятками тисяч людей заповнюють дорогу з Карабаху до Вірменії.

"Доводиться побоюватися, що найближчими днями до них приєднається переважна більшість жителів, що може призвести до майже безлюдного Нагірного Карабаху", – зазначив Вагенер.

Представник МЗС Німеччини додав, що глава закордонних справ Анналена Бербок працює з партнерами над тим, щоб відправити спостерігачів до Нагірного Карабаху.

"Ми крок за кроком досягаємо прогресу в цьому питанні. Добре, що уряд Азербайджану дав зрозуміти, що співробітники ООН незабаром зможуть звітувати про ситуацію на місці", – заявив він.

Вагенер наголосив, що хоча Азербайджан є важливим енергетичним коридором до Європи, треба дати зрозуміти Баку, що подальша військова ескалація не залишиться без наслідків.

"Ми підтримуємо демократично обраний уряд Вірменії. Спроби дестабілізації, звідки б вони не походили, є неприйнятними", – підкреслив представник МЗС Німеччини.

Раніше Європейський Союз закликав терміново забезпечити "безперервну безперешкодну гуманітарну підтримку" тим, хто залишив Нагірний Карабах і хто все ще перебуває там.

Повідомлялося, що станом на полудень п’ятниці 29 вересня свої домівки були змушені залишити 91 448 мешканців Нагірного Карабаху. Станом на 16.00 ця цифра наблизилась до 93 тисяч. Це вже значно перевищує половину населення регіону.

28 вересня так званий президент невизнаної республіки вірмен у Карабаху підписав указ, за яким усі її установи та організації припиняють існування з 1 січня 2024 року.