Кличко розповів про створення в столиці реабілітаційного центру для військових

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у Першому київському форумі ветеранів і розповів про створення в столиці реабілітаційного центру для військових, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram Кличка.

"Наш обов’язок сьогодні - це і допомога бійцям, які на передовій, а також - комплексна система допомоги військовим після їхнього повернення до цивільного життя, підтримка ветеранів та їх сімей. Я ініціював розробку першої в Україні комплексної програми підтримки киян-захисників та захисниць, їхніх сімей, а також родин загиблих. Київрада затвердила міську цільову програму. Її бюджет на 2023-25 роки становить понад 2,3 млрд гривень" , - повідомив Кличко.

Він зазначив, що йдеться не тільки про пільги, компенсації та матеріальну допомогу. А й про здобуття нової професії, отримання грантів та кредитів на відкриття власного бізнесу, про психологічну допомогу, медичні послуги та тренування з 6 адаптивних видів спорту.

"Працюємо і над створенням у Києві великого реабілітаційного центру для військових. Нещодавно, під час відрядження до Німеччини, я обговорив з мером Берліна допомогу німецьких партнерів у створенні в столиці України муніципального центру протезування для поранених військових" , - повідомив Кличко.

Мер Києва підкреслив, що Київ постійно збільшує допомогу ЗСУ.