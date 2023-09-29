Ситуація на фронті станом на вечір 29 вересня: зведення Генштабу

За минулу добу російська армія безуспішно намагалась відновити втрачене положення в районі Кліщіївки та Авдіївки Донецької області, а також в районах Роботиного та Вербового Запорізької області, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 29 вересня.

Сили оборони України відбили атаку ворога в районі південніше Тоненького Донецької області, понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області, в районі західніше Старомайорського Донецької області, в районі Новомихайлівки Донецької області.

Також українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та на Бахмутському напрямку.

"Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.