Мінсоцполітики: В Україні запрацює Державна служба у справах дітей

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про створення Державної служби у справах дітей. Вона займатиметься захистом прав дітей, соціальною підтримкою сімей з дітьми, розвитком сімейних форм виховання та всиновлення, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики України.

"Україна — не для інтернатів, як справедливо зазначив наш президент. Тому ми посилюємо координацію органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, служб у справах дітей з тим, щоб кожна дитина змогла відчути батьківську любов" , — наголосила міністерка соцполітики Оксана Жолнович.

Серед ключових завдань новоствореної Служби — координація надання соцпідтримки та соцпослуг сім’ям з дітьми (зокрема тим, над якими встановлено опіку чи піклування), прийомним сім’ям, сім’ям патронатних вихователів, дитячим будинкам сімейного типу та всиновлювачам.

Також здійснюватиметься моніторинг за дотриманням захисту прав дітей місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та людьми.

Фахівці понад 1400 територіальних громад в Україні зможуть отримувати методичну допомогу щодо налагодження дієвої системи захисту дітей у громаді, запевнило відомство.

Окрім того, Служба взаємодіятиме з українським дипломатичними установами за кордоном, щоб забезпечити дотримання прав дітей-громадян України та їхнє повернення на батьківщину.

Зазначається, що ця Служба є центральним органом виконавчої влади.

У Мінсоцполітики розповіли, що сьогодні в Україні понад 7,5 млн дітей, які страждають від упливу російської агресії. Також понад 65 тисяч дітей в Україні є сиротами чи позбавлені батьківського піклування.