Румунія заявила про порушення свого повітряного простору під час нічної атаки РФ на Україну

Румунія перевіряє можливе порушення свого повітряного простору під час останньої російської атаки на дунайські порти України в ніч на 30 вересня, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Digi24.

У Міністерстві оборони Румунії розповіли, що під час чергової російської атаки на українські порти на Дунаї пізно увечері 29 вересня було оголошено повітряну тривогу для мешканців жудців Тульча і Галац, що розташовані поруч з українськими містами Ізмаїл та Рені.

"Радіолокаційні системи спостереження румунської армії зафіксували ймовірний несанкціонований вхід у повітряний простір країни, сигнал зафіксували на шляху до міста Галац", – зазначають у повідомленні.

Мешканці району кажуть, що бачили, ніби щось падало з неба, а потім чули винищувачі на низькій висоті.

Служби, які проводять пошуки у цьому районі, поки нічого не знайшли.

Нагадаємо, після кількох випадків падіння уламків дронів РФ на румунську територію 14 вересня Міністерство національної оборони Румунії розширило зону заборони польотів біля кордону з Україною.

Тоді ж почали будувати укриття у прикордонних з Україною районах, а мешканці отримали перші сповіщення тривоги під час чергової повітряної атаки РФ на українські порти над Дунаєм.

Нещодавно уламки ракети знайшли в озері на південному сході Молдови.