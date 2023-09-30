Румунія заявила про порушення свого повітряного простору під час нічної атаки РФ на Україну
Румунія перевіряє можливе порушення свого повітряного простору під час останньої російської атаки на дунайські порти України в ніч на 30 вересня, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомляє Digi24.
У Міністерстві оборони Румунії розповіли, що під час чергової російської атаки на українські порти на Дунаї пізно увечері 29 вересня було оголошено повітряну тривогу для мешканців жудців Тульча і Галац, що розташовані поруч з українськими містами Ізмаїл та Рені.
"Радіолокаційні системи спостереження румунської армії зафіксували ймовірний несанкціонований вхід у повітряний простір країни, сигнал зафіксували на шляху до міста Галац", – зазначають у повідомленні.
Мешканці району кажуть, що бачили, ніби щось падало з неба, а потім чули винищувачі на низькій висоті.
Служби, які проводять пошуки у цьому районі, поки нічого не знайшли.
Нагадаємо, після кількох випадків падіння уламків дронів РФ на румунську територію 14 вересня Міністерство національної оборони Румунії розширило зону заборони польотів біля кордону з Україною.
Тоді ж почали будувати укриття у прикордонних з Україною районах, а мешканці отримали перші сповіщення тривоги під час чергової повітряної атаки РФ на українські порти над Дунаєм.
Нещодавно уламки ракети знайшли в озері на південному сході Молдови.