Хто може замінити Маляр в Міноборони: відомо про кандидата з військових

Новим заступником міністра оборони, який відповідатиме за інформаційну політику замість Ганни Маляр, може стати Сергій Череватий. Зараз він є заступником Командувача ОСУВ "Хортиця" зі стратегічних комунікацій та речником Східного угруповання ЗСУ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомили кілька джерел у військових органах.

"Його кандидатура справді розглядається. Ще один із можливих кандидатів - це речник ВМС Дмитро Плетенчук" , - сказав один із співрозмовників.

Водночас джерела уточнили, що питання кандидатури все ще вирішується і фінального рішення поки немає.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 5 вересня Верховна рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Після цього йому на зміну прийшов колишній голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Вже 18 вересня уряд звільнив майже всіх заступників міністра оборони, включно з Ганною Маляр. Вона відповідала за інформаційну політику, зокрема, часто повідомляла про події на фронті.