Генсек НАТО закликав партнерів прискорити постачання зброї для України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що "оборона неможлива без оборонпрому" та закликав подбати, щоб Україна могла якнайшвидше отримувати необхідну їй сучасну зброю у достатніх обсягах, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив у виступі на Форумі оборонних індустрій, що проходив у Києві у п’ятницю 29 вересня.

Столтенберг відзначив героїзм українських військових в опорі російській агресії, що надихає увесь світ.

"Але самою лиш хоробрістю не зупиниш дрони, одним лиш героїзмом неможливо перехопити ракети. Україні потрібні спроможності – високої якості, у великій кількості і швидко", – наголосив генсек, додавши, що "оборона неможлива без оборонпрому".

Він зазначив, що за півтора роки повномасштабної війни Росії проти України у багатьох союзників суттєво поменшало запасів на складах, оскільки цю зброю віддали Україні. Він нагадав, що НАТО працює за своїм планом для оборонної промисловості, що передбачає спільне визначення потреб і підвищення взаємосумісності армій союзників.

Столтенберг додав також, що Агентство НАТО з підтримки і закупівель здійснює нагляд над кількома великими проєктами, у тому числі рамковими контрактами на 2.4 млрд євро на боєприпаси першочергового значення, у тому числі 1 млрд євро на закриття потреб у 155-мм артилерії, керованих протитанкових ракетах, боєприпасах для основних бойових танків.

Генсек НАТО відзначив, що Україна здійснила "блискавичні" інновації у своєму оборонпромі за час великої війни, "від дронів до сфери розмінування".

"Чим сильнішою буде позиція України на полі бою, тим кращою буде її позиція за будь-яким столом переговорів. Це може звучати парадоксально, але зброя для України – це шлях до миру", – наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, 29 вересня у Києві відбувся Форум оборонної промисловості за участі понад 250 компаній з трьох десятків країн, що суттєво більше, аніж очікували за кілька днів до події. Від НАТО на заході була фізично присутня асистент генсека НАТО з оборонних інвестицій Венді Гілмор.

Президент України Володимир Зеленський на форумі оголосив про заснування Альянсу оборонних індустрій.

Глава МЗС Дмитро Кулеба за результатами зустрічі заявив про "нову еру" для українського оборонпрому.