Посол ЄС в Україні назвала пріоритети реформ в антикорупційній сфері

Новопризначена посол ЄС в Україні Катаріна Матернова назвала пріоритети реформ для України в антикорупційній сфері, повідомляє Європейська правда.

Матернова розповіла, що зустрілася з очільниками ключових антикорупційних органів України: керівником НАБУ Семеном Кривоносом та керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком, та запевнила їх у тому, що ЄС продовжить допомогу й пдітримку.

"Важливо визначити пріоритетами подальші реформи для сильної інституційної та процедурної автономії САП, а також покращити законодавство, щоб прискорити антикорупційні розслідування", – зазначила посол.

Нагадаємо, нова посол ЄС в Україні почала роботу ще 20 вересня, прибувши до Києва та вручивши копії вірчих грамот в Міністерстві закордонних справ, а 27 вересня – вручила вірчі грамоти Володимиру Зеленському. За інформацією ЗМІ, призначення Матернової послом у Києві є ще одним сигналом підтримки євроінтеграційних зусиль України.