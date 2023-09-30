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У ГУР розповіли про спецоперацію, під час якої вдалося завербувати військового РФ

У ГУР розповіли про спецоперацію, під час якої вдалося завербувати військового РФ
Фото: скріншот відео

Головне управління розвідки Міністерства оборони України успішно провело спецоперацію «Бариня», в результаті якої вдалося завербувати російського кадрового військового, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов на пресконференції за участю російського військового Данила Алфьорова.

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«Внаслідок спецоперації «Бариня» на український бік перейшов лейтенант, кадровий військовий РФ Алфьоров Данило Володимирович, який з червня 2023 року активно співпрацював із Силами безпеки й оборони України, Головним управлінням розвідки. Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців РФ в полон декількома партіями. Коли була загроза життю Алфьорова, Україна здійснила спецоперацію з його контрольованого виводу на українську територію», - сказав Юсов.

Транспортуванням Алфьорова на підконтрольну Україні територію займалися Сили спеціальних операцій ЗСУ.

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Російський військовий розповів, що звʼязався з українською стороною за допомогою проєкту «Хочу жить».

«Українська сторона запропонувала мені знайти військовослужбовців РФ, які хочуть здатися в полон за програмою «Хочу жить». За період співпраці мені вдалося вивести в полон три групи військових. Після того, як мене почали підозрювати, я сказав куратору з «Хочу жить», що виходжу. Потрапивши на територію України, зустрівши українські ССО, я пройшов всі процедури, передбачені для військових РФ, які здалися в полон».
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За час співпраці з ГУР Алфьоров переконав 11 військовослужбовців РФ здатися в полон.

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