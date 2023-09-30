У ГУР розповіли про спецоперацію, під час якої вдалося завербувати військового РФ
Головне управління розвідки Міністерства оборони України успішно провело спецоперацію «Бариня», в результаті якої вдалося завербувати російського кадрового військового, повідомляє Укрінформ.
Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов на пресконференції за участю російського військового Данила Алфьорова.
«Внаслідок спецоперації «Бариня» на український бік перейшов лейтенант, кадровий військовий РФ Алфьоров Данило Володимирович, який з червня 2023 року активно співпрацював із Силами безпеки й оборони України, Головним управлінням розвідки. Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців РФ в полон декількома партіями. Коли була загроза життю Алфьорова, Україна здійснила спецоперацію з його контрольованого виводу на українську територію», - сказав Юсов.
Транспортуванням Алфьорова на підконтрольну Україні територію займалися Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Російський військовий розповів, що звʼязався з українською стороною за допомогою проєкту «Хочу жить».
«Українська сторона запропонувала мені знайти військовослужбовців РФ, які хочуть здатися в полон за програмою «Хочу жить». За період співпраці мені вдалося вивести в полон три групи військових. Після того, як мене почали підозрювати, я сказав куратору з «Хочу жить», що виходжу. Потрапивши на територію України, зустрівши українські ССО, я пройшов всі процедури, передбачені для військових РФ, які здалися в полон».
За час співпраці з ГУР Алфьоров переконав 11 військовослужбовців РФ здатися в полон.