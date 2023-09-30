З початку великої війни сапери очистили майже 10 тисяч гектарів сільгоспугідь

Усього від початку повномасштабної війни групи розмінування підрозділів командування ЗСУ очистили від вибухонебезпечних предметів понад 9 992 га сільськогосподарських угідь, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Загалом від початку великої війни сапери вилучили та знешкодили 120 тис 846 вибухонебезпечних предметів.

Протягом минулого тижня фахівці Командування Сил підтримки ЗСУ обстежили та очистили від вибухонебезпечних предметів 1 обʼєкт, близько 860 га сільськогосподарських угідь та інших територій.

На цих територіях вилучили та знешкодили 3 168 вибухонебезпечних предметів.