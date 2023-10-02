Байден вважає, що республіканці знову зриватимуть голосування за бюджет

Президент США Джо Байден попердив, що ультраправі республіканці з руху Make America Great Again (що є гаслом колишнього президента Дональда Трампа) знову спробують зірвати голосування за розподіл бюджету на наступний рік, пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

Він наголосив, що голосування за різке скорочення деяких програм (від 30% до 80%) було б "руйнівним" для мільйонів американців.

"Останні кілька днів і тижнів радикальні республіканці MAGA намагалися відійти від цієї угоди" , - сказав Байден.

Президент додав, що зараз вдалося зупинити спроби республіканців, але він "не має ілюзій", що ті не повторять спроби знову.

Ситуація в США

Через позицію республікаців в США існував ризик зупинки роботи уряду. Так, деякі представники Республіканської партії блокували голосування за бюджетні проєкти на наступний рік, вимагаючи урізати "зайві" витрати. Серед іншого, вони виступали проти додаткової допомоги Україні.

Білий дім намагався досягти з ними компромісу. Наразі вдалося ухвалити проєкт про тимчасове фінансування, куди не входить допомога Україні, до 17 листопада, що дасть час врегулювати суперечки.

Байден, своєю чергою, закликав Конгрес "припинити ігри й взятися до роботи", а також продовжити допомогу Україні.