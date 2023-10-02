Туреччина вдарила по базах курдів у відповідь на теракт в Анкарі

Турецька авіація здійсниал атаку на бази та склади Робітничої партії Курдистану після того, як ті взяли на себе відповідальність за теракт біля Міністерства внутрішніх справ в Анкарі, пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

Зазначається, що "Яструби свободи Курдистану", які є відгалуженням РПК взяли на себе відповідальність за теракт в Анкарі, під час якого загинули два смертника та дістали поранень двоє поліцейських.

"Було спеціально передбачено проведення акції в день старту нового парламентського сезону" , - заявили вони.

Міністерство оборони Туреччини заявило, що у відповідь на дії терористів було здійснено атаку на бази та склади РПК. Під час операції було знищено 20 цілей.

Нагадаємо, що 1 жовтня близько 9:00 двоє терористів під'їхали на легковому автомобілі до будівлі Міністерства внутрішніх справ в Анкарі. Один з них встиг підірвати себе, тодіяк іншого ліквідували поліцейські.

Двоє правоохоронців отримали легкі поранення. Зазначимо, що після теракту на місце також прибула президентська охорона.