ЗСУ з початку вторгнення знищили 279 тисяч окупантів і 800 РЗСВ – Генштаб
З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України ліквідували 279 тисяч російських окупантів (зокрема приблизно 510 за добу) та 801 реактивну систему залпового вогню (з них 3 – за минулу добу.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 279 080 (+510) осіб,
- танків – 4 717 (+15) од,
- бойових броньованих машин – 9 000 (+9) од,
- артилерійських систем – 6 525 (+48) од,
- РСЗВ – 801 (+3) од,
- засобів ППО – 540 (+3) од,
- літаків – 316 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 061 (+18) од,
- крилатих ракет – 1 529 (+0) од,
- кораблів / катерів – 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 909 (+26) од,
- спеціальної техніки – 938 (+5) од.