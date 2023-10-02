Close button

ЗСУ з початку вторгнення знищили 279 тисяч окупантів і 800 РЗСВ – Генштаб

ЗСУ з початку вторгнення знищили 279 тисяч окупантів і 800 РЗСВ – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України ліквідували 279 тисяч російських окупантів (зокрема приблизно 510 за добу) та 801 реактивну систему залпового вогню (з них 3 – за минулу добу.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 279 080 (+510) осіб,
  • танків – 4 717 (+15) од,
  • бойових броньованих машин – 9 000 (+9) од,
  • артилерійських систем – 6 525 (+48) од,
  • РСЗВ – 801 (+3) од,
  • засобів ППО – 540 (+3) од,
  • літаків – 316 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 061 (+18) од,
  • крилатих ракет – 1 529 (+0) од,
  • кораблів / катерів – 20 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 909 (+26) од,
  • спеціальної техніки – 938 (+5) од.

Новини

Популярні теми форуму

analytics