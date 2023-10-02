ЗСУ з початку вторгнення знищили 279 тисяч окупантів і 800 РЗСВ – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України ліквідували 279 тисяч російських окупантів (зокрема приблизно 510 за добу) та 801 реактивну систему залпового вогню (з них 3 – за минулу добу.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.23 орієнтовно склали: