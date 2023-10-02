Моравецький застеріг Зеленського від тісного союзу з Німеччиною
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький застеріг українського президента Володимира Зеленського від тісного союзу з Німеччиною. Про це він сказав під час недільного з’їзду партії "Право і справедливість" у Катовіце, повідомляє Європейська правда.
У своїй заяві Моравецький сказав, що польська влада буде "захищати польське сільське господарство від українських агроолігархів".
Він додав, що нещодавно в ООН президент Зеленський сказав "дуже недоречні слова".
"Я розумію, що він зараз думає, що матиме тісний союз з Німеччиною. Дозвольте вас попередити, що Німеччина завжди буде хотіти порозумітися з росіянами через голови центральноєвропейських країн", – сказав глава польського уряду.
Моравецький підкреслив, що саме Польща прийняла кілька мільйонів українців під своїм дахом.
"Саме поляки вітали українців, саме ми найбільше допомогли в той час, коли німці хотіли відправити 5 тисяч касок до обложеного Києва; вам варто про це не забувати, президенте Зеленський", – сказав польський прем'єр-міністр.
У Польщі триває передвибрча кампанія, під час якої чинна влада часто звертається до антинімецької риторики.
Нагадаємо, відносини України та Польщі переживають кризовий момент через розбіжності щодо торговельних питань.