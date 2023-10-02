Моравецький застеріг Зеленського від тісного союзу з Німеччиною

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький застеріг українського президента Володимира Зеленського від тісного союзу з Німеччиною. Про це він сказав під час недільного з’їзду партії "Право і справедливість" у Катовіце, повідомляє Європейська правда.

У своїй заяві Моравецький сказав, що польська влада буде "захищати польське сільське господарство від українських агроолігархів".

Він додав, що нещодавно в ООН президент Зеленський сказав "дуже недоречні слова".

"Я розумію, що він зараз думає, що матиме тісний союз з Німеччиною. Дозвольте вас попередити, що Німеччина завжди буде хотіти порозумітися з росіянами через голови центральноєвропейських країн" , – сказав глава польського уряду.

Моравецький підкреслив, що саме Польща прийняла кілька мільйонів українців під своїм дахом.

"Саме поляки вітали українців, саме ми найбільше допомогли в той час, коли німці хотіли відправити 5 тисяч касок до обложеного Києва; вам варто про це не забувати, президенте Зеленський" , – сказав польський прем'єр-міністр.

У Польщі триває передвибрча кампанія, під час якої чинна влада часто звертається до антинімецької риторики.

Нагадаємо, відносини України та Польщі переживають кризовий момент через розбіжності щодо торговельних питань.