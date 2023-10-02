Спікер Палати представників: США в пріоритеті, але й Україні треба допомогти

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що пріоритетом для нього є американський кордон, але Україні він також хоче допомогти. Про це він сказав в ефірі Face the Nation, повідомляє Ліга.net.

За його словами, пріоритет для нього – це Америка та криза на кордоні.

"Я підтримую можливість переконатися, що Україна має необхідну їй зброю, але я твердо підтримую насамперед кордон. Тому нам потрібно знайти спосіб зробити це разом" , – сказав Маккарті.

Він наголосив, що "на кордоні вмирає більше американців, ніж в Україні".

"Україна не отримає якийсь великий пакет, якщо кордон не буде в безпеці. Ми працюватимемо з людьми, які потребують допомоги, але Білий дім повинен зрозуміти одну річ: їм краще підготуватися до забезпечення безпеки американського кордону" , — заявив законодавець.

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США – Палата представників та Сенат – підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування федеральних витрат на наступні 45 днів. Текст резолюції не передбачає нового фінансування України до 17 листопада включно.