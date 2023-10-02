ГУР: Дрони атакували завод в РФ, який виробляє ракети Х-59

У Головному управлінні розвідки підтвердили, що 1 жовтня безпілотники вдарили по Смоленському авіаційному заводу. Внаслідок удару порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.

Про це йдеться﻿ в повідомленні ГУР.

"Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора" , – йдеться в повідомленні.

Як зазначають в розвідці, ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-земля" з дальністю до 280 км ― одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.