Франція страхуватиме свої компанії в Україні на воєнні ризики

Франція представила двосторонній механізм страхування інвестицій в Україні. Французька державна страхова компанія Bpifrance Assurance Export страхуватиме компанії, які готові брати участь у реконструкції країни, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Мінекономіки, будь-яка компанія, яка працює за французьким законодавством і здійснює довгострокові інвестиції за кордоном в нову або існуючу компанію, або будь-яка кредитна установа, яка надає банківський кредит іноземному підрозділу, має право на це інвестиційне страхування.

Воно захищає інвесторів або кредитні установи, які виділяють інвестиційні позики, від ризиків пошкодження майна або невиплат, не передачі, експропріації чи політичного насильства. Страхування покриває до 95% втрат активів інвестора або дебіторської заборгованості.

Крім того, Франція продовжує перемовини з партнерами щодо підтримки економіки України та мобілізації інноваційних фінансових інструментів для відновлення України.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна під час конференції в Лондоні в червні 2023 року представила новий механізм воєнного страхування для підтримки України, який реалізовуватиметься через французький державний інвестиційний банк.