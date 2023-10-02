У вересні РФ запустила рекордну кількість "Шахедів" по Україні – ЗМІ

Понад 500 Shahed-136 у вересні є рекордним використанням цих дронів-камікадзе за один місяць, повідомляє Defense Express.

Як зазначає видання, ворог наростив використання дронів-камікадзе типу Shahed-136, перейшовши до їх методичного масованого використання, вочевидь не відчуваючи браку їхньої кількості.

Зокрема за червень ворог випустив 197 Shahed-ів, у липні - 246, у червні - 167. А за вересень - 503 одиниці. Це значно більше за попередній найвищий показник травня із 413 літако-снарядами. Й з 503 Shahed-136 українським захисникам вдалось збити 396 одиниць, а середня частка знищених цілей складає насправді доволі високий показник у 78,7%.

Максимальна пауза між ударами складала лише два дні. Два рази на місяць ворог запустив однакову максимальну кількість "Шахедів" – по 44 одиниці. У цих випадках ефективність роботи української системи протиповітряної оборони склала 73-77%. Коли ворог запускає менше 20 Shahed-ів ППО демонструє майже 100% ефективність.

Але успішність роботи ППО залежить ще й від районів куди цілив ворог, маршрутів польоту й концентрації засобів ППО. Також ворог активно користується перенесення вектора ударів, й після масштабних атак по Одеські області, змістив напрям на Хмельницьку та Вінницьку області, а в останній атаці вже вночі 1 жовтня (не відображено у статистиці) бив по Черкащині. У результаті - з 30 безпілотників збито лише 16 – 53%.

Водночас попри таку масованість важливу роль відіграє те, що вони для ворога відносно дешеві. Звісно не відомо за яким конкретним цінником РФ закуповує іранські дрони, але їх собівартість оцінена від 20 до 40 тисяч доларів. У цьому випадку вереснева кількість Shahed-ів умовно обійшлась Кремлю від 10-20 млн доларів, якби він їх отримував за собівартістю.