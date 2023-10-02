Кулеба: Відсутність допомоги Україні в бюджеті США – це не система, а інцидент
Підтримка України з боку США продовжиться, попри відсутність допомоги Києву у тимчасовому бюджеті, затвердженому Конгресом. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.
"Питання в тому, чи є те, що сталося в США, інцидентом або системою. Я думаю, це інцидент", - сказав він.
За його словами, Україна веде дуже ретельні дискусії з обома партіями Конгресу, демократами та республіканцями.
"І на тлі можливого шатдауну рішення було прийняте таким, як воно є. Але ми продовжуємо роботу з обома партіями Конгресу, щоб це не повторилося за жодних обставин", - повідомив глава МЗС.
Кулеба сказав, що у Києві не відчувають, що підтримка з боку США розбилася, бо США розуміють, що на кону в Україні набагато більше, ніж сама Україна. Мова про стабільність та передбачуваність у світі.
"І тому я вірю, що ми зможемо знайти потрібні рішення", – додав він.