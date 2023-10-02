Нацбанк на міжбанку продав понад $617 млн за тиждень

Національний банк за тиждень з 25 по 29 вересня на міжбанківському валютному ринку продав 617,09 млн доларів і нічого не викупив. ﻿Про це свідчать дані НБУ, повідомляє Економічна правда.

Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 617,09 млн доларів, що на 206,52 млн доларів менше ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу з резервів становив 823,61 млн.

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда.

Загалом від початку року НБУ продав вже 19,462 млрд доларів, а купив – 195,98 млн доларів.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.