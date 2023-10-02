Американських компаній зі США найбільше в рейтингу іноземного бізнесу в РФ

Американські компанії лідирують за кількістю в рейтингу найбільших іноземних компаній у Росії.﻿ Це показало щорічне дослідження "Forbes Россия", за результатами якого складається список 50 найбільших іноземних компаній РФ, повідомляє Економічна правда.

За підсумками 2022 року рейтинг оновився майже наполовину. Однак американських компаній найбільше серед великих іноземних компаній.

Попри масове виведення західного бізнесу з країни у зв'язку з війною в Україні, у рейтингу все ще присутні 8 із 10 американських компаній.

Далі йде Китай: зростання з однієї до шести компаній у списку.

Третє місце відразу у трьох країн - Туреччини, Франції та Німеччини - по п'ять компаній у рейтингу. Причому кількість турецьких компаній у рейтингу за рік зросла з однієї до п'яти.

Уперше в рейтингу з'явилися компанії з Таїланду, Казахстану і Білорусі.

Перше місце в рейтингу посіла французька роздрібна мережа товарів для дому "Леруа Мерлен". Рік тому вона перебувала на другому місці, проте потіснила німецьку Volkswagen Group - автовиробник покинув російський ринок. Але в рейтингу 2023 року компанії вже не буде: у березні 2023 року Leroy Merlin повідомила, що планує передати контроль над російським бізнесом місцевому менеджменту.

Друге місце в рейтингу посів виробник тютюну - японська JTGroup.

Третє місце посів також виробник тютюну - американська PhilipMorrisInternational.

На четвертому місці - американська PepsiCo.

На п'ятому - французький ритейлер Auchan.

До десятки військового 2022 року також увійшли німецька Metro і російський бізнес компанії Mars, штаб-квартира якої також розташована у США.

Загалом щорічний список 50 найбільших іноземних компаній у Росії за підсумками 2022 року оновився майже наполовину. 22 компанії вибули через продаж, припинення або закриття бізнесу в Росії.

Однак компанії з "недружніх країн", як і раніше, становлять більшість, зазначає Forbes.

Крім того, розширилася географія учасників рейтингу. Якщо торік у списку були присутні компанії з 17 країн, то цього року - з 18.

Головним бенефіціаром змін в економіці стали китайські корпорації.

Так, продажі російської компанії холдингу Chery Automobile (№10) зросли в 2,4 раза, до 147 млрд рублів. Дві інші автомобільні корпорації, Great Wall Motor (№28, бренди Haval, Tank і GWM) і "Джилі-Моторс" (№37), збільшили виручку на 41% і 82% відповідно. Також уперше потрапили до рейтингу виробники побутової техніки та електроніки - BBK Electronics (№35, бренди Realme, Oppo, OnePlus, Vivo) і Haier (№42).

Серед 22 компаній, які вже залишили список, окрім німецької Volkswagen, також французька Renault (компанія була на третьому місці), Apple (було п'яте місце), Toyota (сьоме) і Samsung (дев'яте).