МЗС про результати виборів у Словаччині: Рано говорити, як це вплине на Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав дочекатися формування коаліції у Словаччині, щоб зрозуміти, якою буде позиція Братислави щодо підтримки України після виборів 30 вересня, повідомляє Європейська правда.

Про це Кулеба сказав під час спілкування з журналістами у Києві в понеділок перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

"Ми поважаємо вибір словацького народу, але зараз занадто рано стверджувати, як саме результат виборів впливатиме на позицію Словаччини. Треба дочекатися формування коаліції і після цього, вже дивлячись на склад цієї коаліції, можна буде робити перші висновки" , – сказав міністр.

Нагадаємо, словацький експрем'єр Роберт Фіцо, який виступає проти військової підтримки України, та очолювана ним політсила Smer-SD отримали найбільше голосів на дострокових парламентських виборах у Словаччині цієї суботи.